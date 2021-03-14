شكرا لقرائتكم خبر عن محامى أحمد الشناوي: الحارس لن يدفع أى مبلغ للزمالك.. وحكم كهربا بعد 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى على عباس، محامي أحمد الشناوى، أن حارس نادى بيراميدز لن يدفع أي أموال لنادى الزمالك بعد حكم مركز التسوية، بل سيستعيد الرسوم من الزمالك.

وقال محامي أحمد الشناوى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "القضية حسمت لنا بنسبة 90% مع الزمالك بشأن أحمد الشناوي ولا يوجد أي أزمات حاليا ومنتظرين".

وأضاف محامي أحمد الشناوى: "حُكم على الشناوي بدفع بـ8 ملايين جنيه، لكنه لن يدفع أي مبلغ للزمالك بحكم مركز التسوية، بل سيستعيد رسوم مركز التسوية من الزمالك".

وعن كهربا قال على عباس: "ننتظر جلسة المرافعة في قضية محمود عبد المنعم كهربا مع الزمالك، وهي مجلس شاقة للغاية لكنها حاسمة، والحكم سيكون بعد 6-7 أشهر".

وكان الزمالك قد حصل على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود كهربا 32 مليونا و800 ألف جنيه لصالحه، وقام الزمالك أيضا بالاستئناف على المسألة مقابل سداد 25 ألف فرنك سويسرى.