شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك الجديد: دربت جنش وجبل وعواد من قبل وقادر على السيطرة عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد إبراهيم، مدرب حراس مرمي الزمالك الجديد، إنه قام بتدريب محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد، حراس الفريق الأبيض الثلاثة من قبل، مؤكدا أنه قادر على السيطرة عليهم ومنع الخلافات في الفترة القادمة.

وأضاف مدرب حراس مرمي الزمالك الجديد، في تصريحات تليفزيونية: "لا أستطيع التأخر عن نداء الزمالك وجاهز للعمل في أي مكان في بيتي وأسامة نبيه رشحني للمنصب الجديد، وكل حراس الزمالك أولادي وأنا من رشحت جنش للفريق الأبيض من الأولمبي".

وتابع وليد إبراهيم: "أرفض سياسة التدوير بين حراس الزمالك، وسأعتمد على حارس واحد باستمرار مع تجهيز الإثنين تحسبا لأي وقت مستوى حراس مرمي الزمالك سيكون متساويا تحت قيادتي خلال الفترة القادمة".

وكانت إدارة نادي الزمالك قد قررت تعيين وليد إبراهيم مدربا لحراس مرمى الزمالك في الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، خلفا لعمرو عبد السلام، الذي تم توجيه الشكر له، على أن يبدأ وليد إبراهيم عمله بداية من تدريب الأحد.