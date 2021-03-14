شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: فرج عامر رفض رحيلي للزمالك في يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، عن مناقشته مع المهندس فرج عامر، رئيس النادي، في الانتقالات الأخيرة يناير الماضي، للسماح له بالرحيل لصفوف الزمالك لتعويض رحيل مصطفى محمد، موضحا أن عامر طالبه بالتركيز حتى يتاح له الرحيل لفريق أقوى في نهاية هذا الموسم.

وتابع حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورتس2: "هدفي هذا الموسم هو الفوز بلقب هداف الدوري، كامل تركيزي مع الفريق، وسعيد كوني واحد من المرشحين لتمثيل مصر في المعسكر المقبل لمباراتي كينيا وجزر القمر".

وأكمل: "المستوى المميز الذي أظهر عليه هو نتاج تعب شخصي أولا، ونتائج عمل جماعي للفريق وثقة الجهاز الفني في قدراتي في المقام الثاني، ونسعى جميعا لوضع نادي سموحة في المكانة التي يستحقها".

وأضاف مهاجم سموحة، أن رئيس النادي السكندري محمد فرج عامر ذكي جدا في مسألة تسويق لاعبيه، موضحا أن هذا يضع ضغوطا كبيرة عليه كونه مطالبا طوال الوقت ببذل أفضل مجهود لتقديم أفضل مستوى حتى يكون على قدر التطلعات.

وتصدر جدول ترتيب ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز، حسام حسن مهاجم فريق سموحة برصيد 8 أهداف، بينما جاء فى المركز الثانى عمر كمال لاعب فريق المصرى البورسعيدى برصيد 7 أهداف، ويأتى فى المركز الثالث يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك وأحمد سمير مهاجم طلائع الجيش فى المركز الرابع بنفس عدد الاهداف.