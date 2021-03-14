شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كارتيرون: مفاوضات عودة الفرنسي استغرقت 5 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي، باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن كواليس بداية المفاوضات مع المدرب الفرنسي من أجل العودة مرة أخرى لتولي قيادة الفريق عقب رحيله قبل نهاية الموسم الماضي.

وقال حازم فتوح، في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، إن طارق حشيش، المستشار المالي للزمالك، قاد المفاوضات معه، باعتباره وكيل أعمال كارتيرون عقب الخسارة من الترجي بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف فتوح أن المفاوضات لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، حيث أكد أن طارق حشيش أبلغه رغبة الزمالك في عودة كارتيرون وعرض كل التفاصيل المالية وقدرات الزمالك، وقمت بنقلها لكارتيرون الذي لم يستغرق أكثر من 5 دقائق للموافقة على العودة لفريق الزمالك.

وتابع حازم فتوح أن أول سؤال سأله كارتيرون بعد علمه بمفاوضات الزمالك هو هل المفاوضات من مسئول رسمي إم من احد المحبين، وبمجرد علمه بأن المفاوضات رسمية وافق مباشرة، وقال: سأعود للزمالك لأنها فرصة رد الجميل للنادي وجماهيره.

وكشف فتوح أن كارتيرون كان يتابع كل أخبار ومباريات الزمالك منذ رحيله للدوري السعودي، مضيفا أن كارتيرون كان يحرص علي متابعة مباريات الزمالك مسجلة في حالة انشغاله بتدريبات التعاون، وهو ما يؤكد عشقه للزمالك، قائلا: كارتيرون يعتبر الزمالك صاحب الفضل عليه، وأن الفرصة ذهبية لرد الجميل لجماهيره.

من ناحية أخرى قررت إدارة نادي الزمالك تعيين وليد إبراهيم مدربا لحراس مرمى الزمالك في الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون.

وجاء تعيين وليد إبراهيم خلفا لعمرو عبد السلام، الذي تم توجيه الشكر له اليوم، على أن يبدأ وليد ابراهيم عمله بداية من تدريب الغد.

وأعلن عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء، وتقديم اعتذار رسمي عن الاستمرار فى مهمته خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب قيادة مران الحراس اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكتب عمرو عبد السلام، عبر حسابه بفيس بوك: "كل الشكر والامتنان والتوفيق لنادى الزمالك، إدارة ولاعبين، على الفترة التى قضيتها فى شرف تدريب نادى الزمالك.. وأتقدم بالاعتذار عن تدريب فريق نادي الزمالك وتمنياتي بكل التوفيق".