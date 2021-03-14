شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في الكونغو يستقبل بعثة الأهلي في المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمدي شعبان، سفير مصر في الكونغو، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، في مطار ندجيلي بالكونغو.