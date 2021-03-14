شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك: الشناوي الأفضل حاليا وسياسة الدور لا تصلح فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد إبراهيم، مدرب حراس الزمالك، أن سياسة الدور بين حراس المرمى لا تصلح فى الدوري المصري، والأجدر هو من سيحرس مرمى الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال وليد إبراهيم، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "إدارة الزمالك تفاوضت مع نادى ZED لضمى للجهاز المعاون، وأنا تحت أمر نادى الزمالك فى أى وقت".

وتابع مدرب حراس الزمالك: "الزمالك يمتلك أقوى 3 حراس فى مصر، وسياسة الدور بين حراس المرمى لا تصلح فى الدورى المصرى، وإحنا هنشتغل والأجدر هو من سيحرس مرمى الزمالك، وأفضل وجود حارسين كبار بالإضافة إلى حارس صاعد".

وعن الأفضل حاليا، قال مدرب حراس الزمالك: "محمد الشناوى أفضل حارس حاليا فى مصر، ويأتي من بعده محمد أبو جيل ومحمود عبد الرحيم جنش فهما حارسين كبيرين، واللى هيشارك مع الزمالك هو اللى هيروح، وعمر رضوان هو ثالث أفضل حارس حاليا، وأرى أنهم الأحق مع المنتخب فى المعسكر المقبل".

وكانت إدارة نادي الزمالك قد قررت تعيين وليد إبراهيم مدربا لحراس مرمى الزمالك في الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، خلفا لعمرو عبد السلام، الذي تم توجيه الشكر له، على أن يبدأ وليد إبراهيم عمله بداية من تدريب الأحد.