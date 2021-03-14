شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: كارتيرون لديه طموحات كبيرة والزمالك يمتلك أفضل الأجيال حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، أن الجيل الحالى هو أحد أفضل أجيال نادى الزمالك، ولا ينقصنا سوى التوفيق والعودة للمسار الصحيح، وكارتيرون عنده طموح كبير للعودة بشكل قوى.

وقال أسامة نبيه، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تشرفت بالمشاركة فى وضع حجر الأساس فى نادى ZED وأشكر جميع أعضاء مجلس إدارة النادى على الفترة التى قضيتها معهم".

وأضاف أسامة نبيه: "كارتيرون لديه طموحات ودوافع للعودة بشكل أقوى مع الزمالك، ويعمل بطريقة منظمة جدا، وكلامه معى شجعنى على تقديم كل ما نملك لخدمة القلعة البيضاء".

وتابع: "الجيل الحالى هو أحد أفضل أجيال نادى الزمالك ولا ينقصنا سوى التوفيق والعودة للمسار الصحيح، وقادر على إخراج نفسه من الموقف الصعب بالفوز على الترجى التونسى الثلاثاء المقبل وحصد الثلاث نقاط".

واستطرد: "أن أعمل كمدرب عام ولا أفكر في منصب مدير الكرة مع المدرب العام، لأنى أحب الفصل ما بين العملين الإدارى والفنى، لكى أركز في شيء واحد فقط للنجاح فيه".