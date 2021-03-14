شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الزمالك: تكلفة كارتيرون وجهازه أقل ماليا من باتشيكو ووفرنا 142 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك، أن التكاليف المالية للفرنسى باتريس كارتيرون وجهازه الفنى أقل بكثير من تكاليف جهاز البرتغالى جايمى باتشيكو على الزمالك.

وقال هشام إبراهيم، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "اختيار كارتيرون لمعرفته السابقة بلاعبى الزمالك، ولن يحتاج أى وقت للتأقلم مع اللاعبين، خاصة فى وقت صعب يمر به النادى، والمواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي".

وأضاف هشام إبراهيم: "التعاقد مع كارتيرون وفر أموال أكثر كانت تدفع لجهاز باتشيكو، والشرط الجزائى لباتشيكو تم توفيره من تقليل راتب المدرب الفرنسى وجهازه، والزمالك تحمل قيمة صفقة كارتيرون بدون تمويل خارجى ومنحناه الحرية فى تشكيل جهازه المعاون".

وتابع: "لم نتعاقد مع أى لاعب لا يرغب فيه باتشيكو وهو حدد 5 أسماء تعاقدنا مع أحدهم، ولم نقم بإعارة أى لاعب بدون موافقة باتشيكو ووافق على صفقات الزمالك الشتوية، وتفاوضنا مع باتشيكو على تسوية الأمور المالية".

وأردف: "اطمئن جماهير الزمالك وهناك مشروعات ستنعش خزينة النادى بـ20 مليون جنيه، والزمالك وساسي اتفقا على التجديد، ولا يتبقى سوى بعض الاتفاقات المالية التى سيكون النادى جاهز لها فى وقت قريب".

واختتم: "جمال عبد الحميد مشرف على قطاع الناشئين وفاروق جعفر فى اللجنة الفنية، واللاعبون كان لهم 5 اشهر متأخرة والمتبقى لهم قليل جدا مما كان لهم وصرفنا مقدمات العقود ووفرنا نحو 142 مليون جنيه منذ تولى المسئولية، والأمور تسير بشكل جيد".