شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لليد يفتح الباب أمام رفع عقوبة الإيقاف عن هشام نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات القلية الماضية رد فعل يحمل بارقة أمل من الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، على تظلم هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى، على إيقافه لحين العرض علي الجمعية العمومية للاتحاد الدولي؛ بسبب خروجه من الفقاعة الطبية، حسبما أكد الاتحاد الدولي في حيثيات قراره.

وعلى عكس المتوقع فإن ردود الفعل على تظلم هشام نصر حملت رسائل إيجابية من خلال خطاب رسمي تلقاه من الاتحاد الدولي عكس القرار الصادم وغير المتوقع من الاتحاد الدولي بايقاف رئيس الاتحاد المصري بعد تنظيم مبهر لمونديال عالمي تألقت خلاله الدولة المصرية، وأبدعت في التخطيط له وتنفيذه ونال تصفيق العالم.

فتح هذا التظلم الباب أمام عودة هشام نصر، وكشف عن إمكانية مجلس إدارة الااتحاد الدولي عرقلة قراره الأول خلال أول اجتماع قادم للمجلس، بعد عرض التظلم عليه، وأنه يمكن لمجلس إدارة الاتحاد الدولي رفض العقوبة وإلغائها في حال اقتناعه بالمبررات.

وأشار هشام نصر مسبقا، إلى أنه لديه درجتين للاستئناف فى الاتحاد الدولى على هذا القرار، بعد الاطلاع على حيثيات الطعون على الإيقاف، مشيرا إلى أن ذلك سيتكلف مبالغ باهظة تصل إلى 400 ألف جنيه.