شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الأهلي إلى الكونغو بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 5 ساعات، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بالكونغو، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.
وتوجه الأهلي إلى الكونغو عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب قبل أن تصل الطائرة إلى مدينة كينشاسا الكونغولية.
وكان الفريق قد خاض مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الكونغو.