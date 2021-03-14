شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الأهلي إلى الكونغو بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 5 ساعات، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بالكونغو، في الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.‏

وتوجه الأهلي إلى الكونغو عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب قبل أن تصل الطائرة إلى مدينة كينشاسا الكونغولية.

وكان الفريق قد خاض ‏مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الكونغو.‏