شكرا لقرائتكم خبر عن فيتا كلوب: حينما يذكر النادى الأهلى علينا تقديم الكثير من الاحترام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ديبا ايلونجا مدير الكرة بفريق فيتا كلوب، إن مباراة فريقه أمام الأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق كانت بها الكثير من لحظات التشويق والفعل ورد الفعل، موضحا أن الفريق الكونغولى أظهر الكثير من الاحترام في لقاء الذهاب.

وتابع أيلونجا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورتس: "نستطيع أن نبني على لقاء الذهاب والعودة من مصر بنقطة، سنعمل جاهدين لتحقيق نتيجة إيجابية هنا في الكونغو أيضا من خلال الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة".

وأكمل: "تم استقبالنا بشكل رائع في القاهرة الأسبوع الماضي، وسنستقبل الأهلي بنفس الطريقة من منطلق المعاملة بالمثل، الأهلي كيان عظيم في القارة الإفريقية، وحينما يذكر أسم الأهلي فيجب تقديم الكثير من الاحترام"، مضيفا: "الأهلي هو حامل اللقب، حتى لو تقدمنا عليه في النتيجة وترتيب المجموعة، لكن الأهلي قيمته أنه يحتفظ بحظوظه حتى الأنفاس الأخيرة ويقاتل لآخر لحظة".

وسافرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأحمر، إلى الكونغو؛ لخوض مباراة فيتا كلوب، عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة للمجموعة ‏الأولى بدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.‏‏

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي: ‏محمد الشناوى وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفى ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدى قفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايى ومحمد هانى ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا، فيما تم استبعاد على معلول للإصابة.

ويحتاج الأهلى إلى تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل للحفاظ على آماله فى بلوغ الدور المقبل، بعدما احتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلف فيتا كلوب صحاب نفس الرصيد، بينما يحتل سيمبا التنزانى الصدارة برصيد 7 نقاط والذى تنتظره مباراة سهلة نسبية عندما يستضيف المريخ السودانى صاحب المركز الأخير بنقة واحدة.