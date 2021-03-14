شكرا لقرائتكم خبر عن فيتا كلوب: لا توجد جماهير في مباراتنا أمام الأهلي وصفوفنا مكتملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ديبا ايلونجا، مدير الكرة بفريق فيتا كلوب، غياب جماهير فريقه في مباراته ضد الأهلي أمام فريقه على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وقال أيلونجا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورتس: "لن نكون استثناء في الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، بالتأكيد نحن نلتزم بصحة الجميع لأنهم أهم شيء وفي مقدمة أولوياتنا".

وأكد مدير الكرة بالفريق الكونغولي أن فريقه يخوض مباراة الأهلي بصفوف مكتملة، موضحا أن الفريق لا يعاني من أي غيابات باستثناء لاعب واحد لم تكتمل جاهزيته.

وعن اختيار الموعد عصرا قال ايلونجا أن المواعيد يتم تنسيقها بمعرفة لجان المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وحينما نلعب في مصر أو المغرب يفرض علينا اللعب بالليل واللاعب المحترف هو من يتعامل مع كل الظروف.

وعن فرص التأهل قال: "مجموعتنا صعبة وهناك 3 فرق كبيرة متساوية في الحظوظ، هي الأهلي وسيمبا وفيتا كلوب، ولا يوجد فريق خارج المنافسة سوى المريخ السوداني".