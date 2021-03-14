بعثة الأهلي تصل إلى الكونغو استعدادا لموقعة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
وصلت بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، إلى مطار ندجيلي بالكونغو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.
ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.
وغادرت البعثة القاهرة على متن طائرة خاصة في الثانية والنصف من ظهر أمس السبت، لتصل إلى الكونغو قبل أكثر من 48 ساعة من موقعة فيتا كلوب.
وحرص حمدي شعبان، سفير مصر في الكونغو، على الوجود في المطار لاستقبال بعثة الأهلي والترحيب بها وتسهيل إجراءات الخروج من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة.
وتضم قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب كلا من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى لدوري الأبطال، بعدما جمع حامل اللقب أربع نقاط بالتساوي مع فيتا كلوب صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر سيمبا التنزاني الترتيب وفي جعبته 7 نقاط.