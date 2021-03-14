بعثة الأهلي تصل إلى الكونغو استعدادا لموقعة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وصلت بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، إلى مطار ندجيلي بالكونغو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وغادرت البعثة القاهرة على متن طائرة خاصة في الثانية والنصف من ظهر أمس السبت، لتصل إلى الكونغو قبل أكثر من 48 ساعة من موقعة فيتا كلوب.

وحرص حمدي شعبان، سفير مصر في الكونغو، على الوجود في المطار لاستقبال بعثة الأهلي والترحيب بها وتسهيل إجراءات الخروج من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب كلا من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل ‏كوكا.‏

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى لدوري الأبطال، بعدما جمع حامل اللقب أربع نقاط بالتساوي مع فيتا كلوب صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر سيمبا التنزاني الترتيب وفي جعبته 7 نقاط.