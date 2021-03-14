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نشرة السبت.. 4 قرارات من الكاف.. ورساللة الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 13 مارس 2021.

المصري يقتنص تعادًلا مثيرًا أمام إنبي في الوقت القاتل

فيتا كلوب يعلن موقف الجماهير أمام الأهلي وسبب اختيار توقيت المباراة

بنزيما ينقذ أمام إلتشي في الوقت القاتل

بيراميدز يفوز على العبور برباعية في كأس مصر

رسميا.. 4 قرارات من الكاف في أول اجتماع للمكتب التنفيذي

الترجي يخسر الكلاسيكو قبل صدام الزمالك بالأبطال

جالاتا سراي يعود لطريق الانتصارات بالدوري التركي في ليلة ظهور مصطفى محمد

4 رسائل من الخطيب للاعبي الأهلي قبل السفر للكونغو

عمرو عبد السلام يُعلن رحيله عن جهاز الزمالك

حازم إمام يوضح حقيقة خلافاته مع باتشيكو

أول تعليق من بعد أنباء رحيله عن يوفنتوس

الترجي يُخطر الزمالك رسمياً بموعد وصوله القاهرة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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