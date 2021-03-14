مدرب حراس الزمالك: محمد الشناوي الحارس الأول لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد إبراهيم مدرب حراس مرمى الزمالك، أن عمله في النادي الأبيض لفترة مؤقتة بعدما دخلت إدارة القلعة البيضاء في مفاوضات مع نادي ZED للحصول على خدماته لفترة مؤقتة.

وقال إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" نملك أقوى 3 حراس في مصر، سياسة التدوير في مركز حراس المرمى لا تصلح في الدوري المصري".

وأضاف، أنه من وجهة نظره يفضل التعامل مع حارسان كبار ومعهما حارس صغير في الفريق للحصول على أفضل النتائج.

وتابع:" محمد الشناوي حارس الأهلي هو الحارس رقم 1 لمنتخب مصر وخلفه الحارس الأساسي للزمالك ويأتي بعد ذلك عمر رضوان فهو مستقبل حارس جيد".

قرر نادي الزمالك اسناد مهمة تدريب حراس المرمى إلى وليد إبراهيم بعد استقالة عمرو عبدالسلام لحين الاستقرار على الأجنبي الذي سيتولى المهمة تحت قيادة المدير الفني الجديد باتريس كارتيرون.

وعمل وليد إبراهيم من قبل في قطاع الناشئين بنادي الزمالك إضافة إلى تجارب عديدة في أندية أخرى بالدوري الممتاز.