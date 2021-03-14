أسامة نبيه: نملك واحد من أفضل الأجيال في تاريخ الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون،مدرب الفريق، لديه طموحات ودوافع للعودة بشكل قوي مع الفريق الأبيض.

وقال نبيه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" هدفنا العودة بقوة خلال الفترة المقبلة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي التونسي والمنافسة في المجموعة".

وأضاف:" نملك واحد من أفضل الأجيال في تاريخ نادي الزمالك ونتمنى أن يكون التوفيق معنا".

وأوضح، أن لاعبو الزمالك قادرون على تخطي عقبة الترجي التونسي، مشيرًا إلى أن الفرنسي كارتيرون يعمل بطريقة منظمة جدا.

وأتم:" إدارة الزمالك تعمل على حل مشاكل الفريق، وأفضل الفصل في العمل وكارتيرون لم يتحدث معي بشأن تولي منصب مدير الكرة بجانب عملي كمدرب عام".