الزمالك: لم نتحمل أعباء مالية في صفقة كارتيرون.. وملف ساسي اقترب من الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون ليس غريبا على نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه يعرف اللاعبين وهو الأنسب في الفترة الحالية.

وقال إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" لا توجد أعباء مالية لنادي الزمالك في صفقة كارتيرون بالعكس وفرنا من الناحية المالية، و حدث تخفيض في عدد أفراض الجهاز بالمقارنة بجهاز باتشيكو".

وأضاف:" كارتيرون أقل ماليا من باتشيكو وكان الأفضل في جميع الجوانب لذلك كان قرار عودته، وتحملنا تكاليف الصفقة دون تمويل خارجي".

وأوضح، أن كارتيرون رفض تواجد مشرف على الكرة أو مدير كرة في جهازه المعاون، لافتا أن إدارة النادي منحته الحرية الكاملة لاختيار جهازه المعاون.

وتابع:"تم التفاوض مع باتشيكو لتسوية الأمور المالية ومواعيد استحقاقها، والزمالك قريبا سيكون جاهز مالية لحسم ملف تجديد فرجاني ساسي".

وأتم تصريحاته:"هناك مشروعات ستنعش خزينة النادي بقيمة 20 مليون جنيه، ولاعبو فريق الكرة كان لهم مستحقات متأخرة وصرفنا مقدمات للعقود ،ووفرنا 142 مليون جنيه منذ تولي المسؤولية".