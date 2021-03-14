فيتا كلوب يعلن موقف الجماهير أمام الأهلي وسبب اختيار توقيت المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح ديبا إيلونجا مدير الكرة لنادي فيتا كلوب، بأنهم لن يسمحوا بحضور الجماهير في مواجهة الأهلي بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنع حضور الجماهير للمدرجات، كما أوضح أن اختيار اللعب في في الثالثة عصرًا يطابق قواعد دوري أبطال إفريقيا.

وقال ديبا إيلونجا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "بالتأكيد المباراة كانت بها الكثير من لحظات التشويق، وكان هناك الكثير من الفعل ورد الفعل، واحترمنا فريق الأهلي وخطته ولعبنا على التفاصيل الصغيرة وخرجنا بنقطة ثمينة من القاهرة".

وتابع: "حققنا تعادل ايجابي نستطيع أن نبني عليه من أجل المباراة الثانية بيننا".

وأضاف: "الأهلي استقبلنا بشكل جيد في القاهرة، وعلينا ان نرد المعاملة بالمثل في الكونغو، لقد حظينا باستقبال رائع من الأهلي وسنقدم استقبال يرضي الأهلي وجماهيره".

وواصل: "الأهلي حينما يذكر اسمه في إفريقيا علينا أن ننتبه بالكثير من الاحترام، والفريق العظيم دائمًا عظيم حتى إن كنا نتفوق الآن في موقف المجموعة لكن الأهلي بالطبع لديه فرصة مع علمنا أننا النادي الأقل في المستوى".

واستطرد: "بالتأكيد لن يكون هناك جماهير في مباراة الأهلي، هناك قواعد علينا أن نحترمها وكافة الدول يجب أن تعمل من أجل مواجهة فيروس كورونا، واحترام القواعد أمر ضروري على الجميع ولن نكون استثناء في هذا التوقيت".

وتحدث عن حالة لاعبي الفريق قبل المباراة المنتظرة: "باستثناء اللاعب مايامبي الذي خرج مصابًا في مباراة القاهرة الجميع جاهز والفريق استعاد فيفان لاعب الوسط، وحتى مايامبي قد يعود قبل لقاء العودة".

أما فيما يخص اختيار موعد اللقاء، فقال: "لا يمكن أن نذهب عكس القواعد المتبعة، وتلك هي مواعد كاف فالمواعيد يتم تحديدها من جانب اللجان المختصة بالتنسيق مع الأندية، ونفس المعايير تطبق علينا عندما نلعب في أجواء باردة وفي المساء ويكون علينا التأقلم مع هذه الأجواء".

ويلعب الأهلي أمام فيتا كلوب ضمن الجولة الرابعة في دور المجموعات الثلاثاء المقبلة، ولكل منهما 4 نقاط.