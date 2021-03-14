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مصدر بالأهلي لمصراوي: نيدفيد يعود لاستكمال برنامجه التأهيلي خلال أيام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر في النادي الأهلي، أن هناك تحسن كبير في حالة كريم ولي "نيدفيد" لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن نيدفيد بدأ يشعر بتحسن في حالته ورشح الركبه بدأ يتلاشي نسبياً.

وأوضح، أن اللاعب يخضع لمتابعة طبية دقيقة ومن المتوقع عودته لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي خلال أيام.

وأشار إلى أن اللاعب شعر ببعض الآلآم في ركبته بسبب الرشح ولكن الأمور بدأت تعود نسبياً إلى طبيعتها وقد يستكمل برنامجه التاهيلي الأسبوع المقبل.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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