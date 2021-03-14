كوردوفا يختار 33 لاعبًا لمعسكر الأولمبي القطري استعدادًا لوديتي كوسوفو

اختار المدرب التشيلي نيكولاس كوردوفا المدير الفني للمنتخب القطري الأولمبي 33 لاعبًا بقائمة الفريق استعدادًا للمباراتين الوديتين المقررتين أمام منتخب كوسوفو في 26 و29 مارس الجاري.

وتأتي المباراتان في إطار معسكر الفريق بالدوحة والذي يمتد من 15 إلى 30 مارس الحالي ، وذلك استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (تحت 23 عامًا) أواخر أكتوبر المقبل.

وتقام الوديتان على ملاعب أكاديمية “أسباير” للتفوق الرياضي ، في أول ظهور للعنابي الأولمبي بقيادة المدرب التشيلي نيكولاس كوردوفا ، حسبما أفاد موقع الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم السبت.

وضمت القائمة كلًا من مصطفى طارق مشعل ويوسف عبد الله بليدة وفيصل محمد وبهاء ممدوح الليثي وهاشم عبداللطيف ومحمد مناعي (السد) وجاسم المهيري وخالد محمد وعلي مال الله (الدحيل) وجاسم جابر وعبد الله السليطي وعبد الرحمن الصادق (العربي) ويوسف أيمن وناصر بير وعيسى أحمد (قطر) ومحمد عماد وياسين لفريد وعمير عبدالله (الوكرة) والمكي محسن وعبد العزيز هزاع ونايف الحضرمي (الريان) وناصر اليزيدي ورابح بوسافي (أم صلال) وعبد الرشيد أومارو ومحمد خالد النعيمي (الأهلي) وعبد الله ناصر المريسي ودياب هارون (الخور) وأحمد الجانحي وأندريه سياهبوترا (الغرافة) ومروان شريف (الشحانية) وشهاب ممدوح الليثي (الخريطيات) وأحمد سباعي (السيلية) وأسامة الطيري (معيذر) .

ويعود اللاعبون لأنديتهم في 31 من الشهر الحالي، وتقام التدريبات على ملاعب “أسباير” علمًا بأن لاعبي الغرافة والوكرة سينضمون لتدريبات المنتخب في 17 مارس الحالي عقب انتهاء مباراة الفريقين معًا بالجولة الـ21 من مباريات دوري نجوم قطر.