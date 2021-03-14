مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ويكتسح فولهام بثلاثية نظيفة

المنامة - ياسر ابراهيم - تخطى مانشستر سيتي بسهولة عقبة مستضيفه فولهام وتغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد السبت في إطار المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



المواجهة أقيمت على معقل كرافين كوتاج معقل فولهام وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ومع انطلاق الشوط الثاني سيطر سيتي على مجريات الأمور وأحرز ثلاثة أهداف متتالية أولها عن طريق المدافع جون ستونز في الدقيقة 47 بينما سجل الثاني المهاجم غابرييل جيسوس في الدقيقة 56.



وفي الدقيقة 60 استعاد المهاجم المخضرم سيرخيو أغويرو ذاكرته التهديفية أخيراً وسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء.



وهو أول هدف يسجله أغويرو في الدوري الإنكليزي منذ هدفه في كانون الثاني/يناير عام 2020 الذي أحرزه في شيفيلد يونايتد منهياً 417 يوماً من الغياب عن التهديف.



وعزز مانشستر سيتي موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة بعد أن حقق انتصاره رقم 22 في الدوري هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وثلاث هزائم، بينما استمر فولهام في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.



وينافس مانشستر سيتي على أربع جبهات هذا الموسم، ففضلاً عن الدوري ومسابقة دوري أبطال أوروبا، بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة للعام الرابع على التوالي في سعيه للقب رابع توالياً والثامن لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول حيث سيلاقي توتنهام في 25 نيسان/أبريل المقبل، وبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي حيث سيلاقي ايفرتون السبت المقبل.



وأجرى مدرب سيتي الإسباني جوزيب غوارديولا 7 تعديلات على التشكيلة التي تغلبت على ساوثهامبتون 5-2 الأربعاء، فغاب الالماني إلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفن دي بروين والجزائري رياض محرز وكايل ووكر وفيل فودن ورحيم سترلينغ والاوكراني ألكسندر زينتشنكو، فيما لعب أغويرو اساسيا بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة.



بيرنلي ينتزع فوزا ثمينا

وفي مباراة أخرى، أنعش بيرنلي آماله في البقاء بفوزه الثمين على مضيفه ايفرتون 2-1.



وتقدم بيرنلي بهدفين للنيوزيلندي كريس وود في الدقيقة 13 ودوايت ماكنيل في الدقيقة 24، وقلص دومينيك كالفرت ليوين الفارق في الدقيقة 32.



وهو الفوز الثامن لبيرنلي هذا الموسم والأول بعد أربعة تعادلات وخسارة فرفع رصيده الى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما مني ايفرتون بخسارته الثانية تواليا فتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز السادس وبات مهددا بالتراجع إلى السابع في حال فوز توتنهام على جاره ومضيفه ارسنال الأحد.



فوز كريستال بالاس



واستعاد كريستال بالاس توازنه بعد تعادلين وخسارة وحقق فوزه العاشر هذا الموسم عندما عمق جراح ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف وحيد سجله لاعب وسطه لوكا ميليفوييتش (37 من ركلة جزاء).



وصعد كريستال بالاس إلى المركز الحادي عشر مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام ليدز، ونقطتين أمام ولفرهامبتون الذي يستضيف ليفربول الاثنين في ختام المرحلة.



لاغالب ولا مغلوب بين ليدز وتشيلسي



وفي أولى مباريات الأحد، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ليدز يونايتد وضيفه تشيلسي.



وبهذه النتيجة رفع تشليسي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع، أما ليدز يونايتد فقد بات رصيده 36 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.



وفشل تشيلسي في تعزيز حظوظه في سباق حجز بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ليدز يونايتد ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وبات تشيلسي تحت ضغط جاره وست هام (48 نقطة)، لأنه في حال فوز الأخير الأحد على مضيفه مانشستر يونايتد سيتراجع البلوز إلى المركز الخامس.



وكان تشيلسي المتجدد بقيادة مدربه الألماني توماس توخل دخل في صلب المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى أبطال اوروبا بفوزه على ضيفه إيفرتون 2-صفر في المرحلة الماضية.