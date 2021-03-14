الامارات | النصر يعزز وصافته لدوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعزز وصافته لدوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب فريق كرة اليد بنادي النصر تأخره، أمام مضيفه بني ياس، إلى فوزٍ صعب بنتيجة «22-21»، في مباراة جمعت الفريقين أول من أمس، بافتتاح الجولة 16 من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، والتي سجلت أيضاً تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بخسارة شباب الأهلي أمام ضيفه، الوافد الجديد دبا الحصن «28-30»، وعودة العين من صالة الوصل بالفوز «31-24».

وعزز فريقا النصر والعين مركزيهما الثاني والثالث في سلم الترتيب بـ37 و36 نقطة على التوالي، فيما تراجع شباب الأهلي للمركز الرابع بـ33 نقطة بفارق نقطة عن مليحة، وحافظ الوصل على المركز السادس بـ29 نقطة، وعزز دبا الحصن مركزه الثامن بـ23 نقطة، وبقي بني ياس تاسعاً بـ18 نقطة.

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