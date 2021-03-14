الامارات | عبدالعزيز النعيمي ورؤساء مجالس إدارة سابقون يدعمون عجمان قبل مواجهة الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز النعيمي ورؤساء مجالس إدارة سابقون يدعمون عجمان قبل مواجهة الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، الفريق الأول بنادي عجمان، قبل مواجهة الوصل في الجولة 21 من دوري الخليج العربي غداً. وشهد النعيمي، تدريب الفريق أول من أمس، برفقة عدد من رؤساء مجالس إدارة النادي السابقين، يتقدمهم عبيد الزعابي وعبدالله سعيد النعيمي والمهندس خليفة الجراح وأحمد الرئيسي، الذين أكدوا دعمهم الكامل للفريق. ونقل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي تحيات صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي العهد، للاعبين والجهازين الفني والإداري، وثقة سموهما الكبيرة في قدرتهم على تجاوز المرحلة المقبلة والبقاء في دوري المحترفين. وقال بيان صادر عن نادي عجمان، إن الشيخ عبدالعزيز النعيمي، أكد أيضاً ثقة القيادة وجماهير البرتقالي بنجوم الفريق وقدرتهم على تجاوز الوضع الحالي. ويحتل عجمان المركز 13 بـ11 نقطة، وبات في وضع صعب لتأمين البقاء قبل ست جولات من ختام المسابقة.

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