الامارات | تعادل الإمارات والعروبة.. وفوز ثمين للبطائح في «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الإمارات والعروبة.. وفوز ثمين للبطائح في «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض فريق العروبة نتيجة التعادل على مضيفه الإمارات بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الدرجة الأولى ليصبح رصيد الإمارات 30 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد العروبة 28 نقطة في المركز الثاني، وسجل للإمارات، البرازيلي اليسون داموتا، في الدقيقة 36، بينما أدرك أحمد خميس التعادل للعروبة (90+2).

وفي مباراة ثانية فاز البطائح على مسافي بهدف نظيف سجله البرازيلي ويندرسون ميوراو في الدقيقة 54، وأصبح رصيده 28 نقطة في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة مع العروبة، وحلّ دبا الحصن رابعاً بـ24 نقطة.

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