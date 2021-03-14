الامارات | جواهر القاسمي تعتمد الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن جواهر القاسمي تعتمد الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وتتضمن العديد من الأهداف التي تتطلع سموها إلى تحقيقها، منها: خدمة القطاع الرياضي من كل جوانبه، وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام، والإمارة بشكل خاص، مع إبراز دور المرأة الإماراتية رياضياً في المحافل الدولية، والوصول إلى المنافسات الإقليمية والعالمية، وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.

وفي هذا السياق، قالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: «لمسنا، خلال السنوات الماضية، تطوراً مبهراً في إشراك المرأة بالمجال الرياضي، وتعزيز حضورها فيه محلياً وإقليمياً، ولمنظومة عمل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بصمة واضحة في جهود إمارة الشارقة بدعم رياضة المرأة، ضمن استراتيجية واضحة وخطط دقيقة، لمسنا منها استثماراً مدروساً في مواهب فتياتنا ونسائنا اللاتي شرَّفنَ بها إمارة الشارقة، ودولة الإمارات، في جميع المحافل. إن المرحلة المقبلة للمؤسسة باستراتيجية مواكبة لتطور القطاع الرياضي، ستكون لَبِنة تُبنى عليها منجزات جديدة نحتفي بها، فالقطاع الرياضي هو أحد أهم القطاعات المجتمعية والحياتية، التي عليها تعتمد الصحة، وبناء المهارات الجسدية والعقلية عند الفرد والمجتمع».

وقال بيان صحافي: «تسعى الأهداف الجديدة إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة، مع تنشئة أجيال جديدة مؤهلة من القيادات النسائية في المجال الرياضي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية، والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها، إضافة إلى ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تسهم في تطوير رياضة المرأة».

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