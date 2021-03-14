الامارات | عبدالله المري ينتزع لقب تحدي سيح السلم للقدرة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله المري ينتزع لقب تحدي سيح السلم للقدرة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس عبدالله غانم المري بلقب تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بمشاركة 89 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وانتزع المري المركز الأول على صهوة الجواد «تيم امي» المملوك لإسطبلات إف 3، بعدما جاء في المركز الـ19 بالمرحلة الأولى، وتقدم في المرحلة الثانية إلى المركز الـ14، ثم صعد للمرتبة السادسة في المرحلة الثالثة، قبل أن يتصدر لائحة الترتيب في المرحلة الرابعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الحربي على صهوة الجواد «فاندال دو بيسي» المملوك لإسطبلات إف 3، وتبعته في المرتبة الثالثة الفارسة الأرجنتينية جوليا سبيلانزون على صهوة الجواد «أكرم دو فلوزينس» المملوك لإسطبلات إم 7.

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