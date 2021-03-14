الامارات | فوز «بن دري» و«بيلاندي» في افتتاح كأس تحدي دبي للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «بن دري» و«بيلاندي» في افتتاح كأس تحدي دبي للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق بن دري فوزاً غالياً على إيفزا مهرة، في المباراة الافتتاحية لكأس تحدي دبي للبولو 2021، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، بستة أهداف مقابل أربعة، كما حقق فريق بيلاندي فوزه الأول في البطولة على حساب فريق الذئاب، بستة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف. وقال بيان صحافي: «أعرب رجل الأعمال محمد الحبتور عن سعادته بالمستوى المتميز للفرق الأربعة، التي شاركت في مباراتي الافتتاح، كما أبدى سعادته بمشاركة فريق بيلاندي الفرنسي».

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