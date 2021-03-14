الامارات | الإمارات تحصد 86 ميدالية في «دولية أبوظبي للجوجيتسو»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحصد 86 ميدالية في «دولية أبوظبي للجوجيتسو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، منافسات بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، أولى فعاليات اتحاد الجوجيتسو الدولية في الموسم الجديد، والتي نظمت بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية. وقال بيان صحافي: «استكملت البطولة في يومها الختامي حماس نزالات اليوم الأول، لتختتم بتتويج نادي كوماندو جروب بالمركز الأول برصيد 21.450 نقطة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مركز الوصيف برصيد 19.950 نقطة، ونادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث برصيد 17.200 نقطة، وفي تصنيفات الدول كانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات، برصيد 43.410 نقطة، و86 ميدالية ملونة، لتحل البرازيل ثانيةً برصيد 32.300 نقطة، و65 ميدالية ملونة، فيما حلّت كولومبيا بالمركز الثالث مع 10.500 نقطة، و20 ميدالية ملونة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news