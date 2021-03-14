الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اهتمام

ذكرت صحيفة «مترو سبورت» اليونانية أن أحد أندية دوري الخليج العربي أبدى اهتمامه باللاعب الصربي، أندريا زيفكوفيتش، مشيرة إلى نادي باوك اليوناني طلب الحصول على 10 ملايين يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب، البالغ من العمر 25 عاماً، ما أسهم في توقف المفاوضات.

عوانة

أهدى قائد فريق بني ياس، فواز عوانة، هدف الفوز، الذي سجله في مرمى النصر، إلى زميله، خالد العطاس، الذي يخضع للعلاج في إسبانيا بعد الإصابة التي تسببت في انتهاء موسمه مع «السماوي».

عرض

قدّم أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي عرضاً مغرياً للاعب شاب صاعد للانتقال إلى صفوفه، في حين اشترط اللاعب على إدارة النادي عقداً لمدة طويلة قبل التوقيع الرسمي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news