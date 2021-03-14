شكرا لقرائتكم خبر ضمك المتذيل يتخصص في إقصاء مدربي الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم تأخر مركزه ومصارعته شبح الهبوط في الموسمين الماضي والحالي، إلا أن ضمك بات يمثل كابوسا مزعجا لمدربي الفرق الكببرة، حيث تسبب في إطاحة مدرب الموسم الماضي، فيما تسبب في إطاحة مدربين خلال الموسم الحالي وكاد يتسبب في إعفاء مدرب آخر.

وأطاح ضمك بضحيته الأولى مطلع فبراير من العام الماضي 2020 بعدما حقق الفوز على الاتحاد 2 - 1، لتعلن إدارة النادي إثر هذه الخسارة إنهاء عقد المدرب الهولندي تين كات من تدريب الفريق.

كما تسبب التعادل الإيجابي لضمك مع النصر 2 - 2 في المرحلة العاشرة من النسخة الحالية للدوري، في إنهاء فترة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

ولم يكتف ضمك بضحيتيه الأولى والثانية من أندية الكبار بل واصل تخصصه وأطاح هذه المرة بالمدير الفني لفريق الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، بعد أن تغلب للمرة الأولى في تاريخه على الهلال 1 - 0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ18 للدوري، ليعلن بذلك الهلال انتهاء الفترة الذهبية لمدرب الثلاثية الهلالية (دوري أبطال آسيا، بطولة الدوري، كأس الملك).

وشكل عدم توفر مبلغ الشرط الجزائي في عقد المدير الفني للأهلي فلادان ميلوفيتش، حماية للأخير من أن يكون الضحية الرابعة لضمك، فبعد خسارة الأهلي أمام ضمك 1 - 3 في الجولة الـ22 من النسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أبلغت إدارة الأهلي مدرب الفريق فلادان بإنهاء عقده، قبل أن تتراجع عن قرارها بعد إصرار المدرب على استلام قيمة الشرط الجزائي الذي لم تستطع الإدارة توفيره، ليستمر المدرب رغم عدم رغبة النادي في استمراره.