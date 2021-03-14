الأهلي يسلك الطرق المنحدرة دون توقف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أسوأ سلسلة نتائج بعد خسائره المتتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي بلغت الأربع تواليا، وهو الأمر الذي لم يحدث للفريق في تاريخه في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008.

وقد وصل الأهلي بخسارته 1 - 2 أمام النصر الخميس الماضي ضمن الجولة الـ23 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للجولة السادسة دون تحقيق أي انتصار، كما أنه وضع نفسه كأقل فريق من بين فرق دوري المحترفين جمعا للنقاط منذ انطلاق لقاءات الدور الثاني من منافسات الدوري هذا العام.

وجمع الأهلي 6 نقاط فقط من أصل 24 نقطة خلال الـ8 جولات الأخيرة التي خاضها بداية من الدور الثاني حتى نهاية الجولة الـ23، حيث لم يحقق سوى انتصار وحيد كان أمام الوحدة في الجولة الـ17 ليفقد بعدها طعم الانتصار.

وحاولت إدارة النادي إصلاح الأمور من خلال السعي لإقالة المدير الفني، فلادان ميلويفتش والاستعانة ببديل، إلا أن المال وقف عائقا أمام اتخاذ هذه الخطوة.

وتسببت هذه النتائج السيئة المتتالية في تراجع الفريق من المركز الثالث إلى المركز الخامس، ليصبح مهددا بمواصلة سلك الطرق المنحدرة دون توقف.

الأهلي في الدور الثاني حتى الجولة الـ23

