شكرا لقرائتكم خبر غرائب الدوري.. صاحب المركز الرابع مهدد بالهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يزال الغموض يحيط بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسمه الحالي، من حيث تسمية البطل أو الهابطين أو الفرق التي ستخطف بطاقات التأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

وبانتهاء مباريات الجولة الـ23 التي شهدت 6 انتصارات وتعادلين، تغيرت مراكز المقدمة ومنحت الجولة فريق الاتحاد فرصة منافسة الهلال والشباب على اللقب، لكنها في الوقت نفسه وسعت دائرة الهبوط بين باقي الفرق، حيث لا يزال شبح الهبوط يلاحق أصحاب المراكز من الرابع إلى الأخير، إذ تفصل التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة 8 نقاط فقط عن الوحدة الـ14 المهدد بالهبوط، حيث يملك الأخير 27 نقطة، علما أنه تبقت 7 جولات على نهاية البطولة.

واستعاد الهلال صدارة ترتيب الفرق بفوزه العريض على الوحدة 4 - 2، وقوى الاتحاد موقفه بالفوز على المتصدر الشباب 2 - 1، فيما واصل الأهلي تراجعه وعاد إلى المركز الخامس بخسارته من النصر 1 - 2.

وصعد التعاون إلى المركز الرابع بفوزه على أبها 1 - 0.

وتعادل العين مع القادسية 3 - 3، وضمك مع الاتفاق 1 - 1، ليستمر العين في المركز الـ16 الأخير، وضمك في المرتبة الـ15 قبل الأخيرة.

ورغم فوز الرائد على الفيصلي 1 - 0، إلا أنه لم يبتعد عن المركز الـ14 سوى نقطة واحدة في المركز العاشر، وهو رصيد الفتح نفسه الذي كسب الباطن.

وتساوت فرق الباطن والفتح وأبها والرائد بالرصيد نفسه (28 نقطة)، وبقي الفيصلي عاشرا مهددا أيضا بفارق 3 نقاط.

وشهدت الجولة تسجيل 24 هدفا، منها 3 أهداف (هاتريك) لمهاجم الهلال الفرنسي بافتيمبي قوميز انفرد بها بصدارة ترتيب الهدافين، كما أعادت الجولة مهاجمي الأهلي والنصر عمر السومة وعبدالرزاق حمدالله لتسجيل الأهداف بعد غياب طويل.

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