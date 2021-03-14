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النصر يفتقد خدمات مارتينيز 10 أيام

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- بواسطة أيمن الوشواش - أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للمحترف بصفوف فريق النصر، الأرجنتيني بيتي مارتينيز أمس، إصابته بتمدد في الوتر الخلفي للركبة.

وأكد النصر في موقعه الرسمي على تويتر أمس أن اللاعب يحتاج إلى راحة وعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام.

وسيغيب مارتينيز عن مباراة فريقه أمام العين في إطار مباريات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعرض مارتينيز لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الأهلي الخميس الماضي على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بجدة ضمن الجولة الـ23 لدوري الأمير للمحترفين، حيث لم يتكمن من تكملة المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2/ 1.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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