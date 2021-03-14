شكرا لقرائتكم خبر النصر يفتقد خدمات مارتينيز 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للمحترف بصفوف فريق النصر، الأرجنتيني بيتي مارتينيز أمس، إصابته بتمدد في الوتر الخلفي للركبة.

وأكد النصر في موقعه الرسمي على تويتر أمس أن اللاعب يحتاج إلى راحة وعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام.

وسيغيب مارتينيز عن مباراة فريقه أمام العين في إطار مباريات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعرض مارتينيز لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الأهلي الخميس الماضي على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يتكمن من تكملة المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2/ 1.