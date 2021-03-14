النصر يفتقد خدمات مارتينيز 10 أيام

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وأكد النصر في موقعه الرسمي على تويتر أمس أن اللاعب يحتاج إلى راحة وعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام.
وسيغيب مارتينيز عن مباراة فريقه أمام العين في إطار مباريات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وتعرض مارتينيز لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الأهلي الخميس الماضي على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يتكمن من تكملة المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2/ 1.
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