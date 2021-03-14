كاريلي ينتهج تدوير اللاعبين بين الدوري والكأس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمس استعداده الفعلي لمواجهة الفتح مساء الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفرض تداخل اللقاءات بين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، على المدير الفني فابيو كاريلي إراحة بعض اللاعبين الأساسيين والاستعانة بالاحتياطيين للدفع بهم في مواجهة الفتح.

وكان الفريق قد عانى منذ الجولة الثانية من الدوري بسبب الإصابات لاسيما في عمليات الاستشفاء والتأهيل التي أخذت وقتا طويلا مع بعض اللاعبين مثل فهد المولد وغاري رودريقيز وأخيرا البرازيلي برونو هنريكي الذي لايزال في طور العلاج.

من جهة أخرى واصل الفريق تقديم أرقام مميزة تمحو أثار الأرقام السلبية في المواسم الماضية بدوري المحترفين، ففي النسخة الحالية استقبل بعد مرور 23 جولة، 25 هدفا، بينما استقبل في النسخة الماضية بعد مرور 23 جولة، 35 هدفا.

كما كان الفريق في الموسم الماضي احتل المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة بعد مرور 23 جولة، بينما يحتل في النسخة الحالية بعد مرور 23 جولة، المركز الثالث برصيد 41 نقطة.