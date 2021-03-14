شكرا لقرائتكم خبر كاريلي ينتهج تدوير اللاعبين بين الدوري والكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفرض تداخل اللقاءات بين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، على المدير الفني فابيو كاريلي إراحة بعض اللاعبين الأساسيين والاستعانة بالاحتياطيين للدفع بهم في مواجهة الفتح.
وكان الفريق قد عانى منذ الجولة الثانية من الدوري بسبب الإصابات لاسيما في عمليات الاستشفاء والتأهيل التي أخذت وقتا طويلا مع بعض اللاعبين مثل فهد المولد وغاري رودريقيز وأخيرا البرازيلي برونو هنريكي الذي لايزال في طور العلاج.
من جهة أخرى واصل الفريق تقديم أرقام مميزة تمحو أثار الأرقام السلبية في المواسم الماضية بدوري المحترفين، ففي النسخة الحالية استقبل بعد مرور 23 جولة، 25 هدفا، بينما استقبل في النسخة الماضية بعد مرور 23 جولة، 35 هدفا.
كما كان الفريق في الموسم الماضي احتل المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة بعد مرور 23 جولة، بينما يحتل في النسخة الحالية بعد مرور 23 جولة، المركز الثالث برصيد 41 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر كاريلي ينتهج تدوير اللاعبين بين الدوري والكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.