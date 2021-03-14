شكرا لقرائتكم خبر القارة أول المتأهلين لممتاز اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل فريق القارة لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بعد مواصلته الانفراد بصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 34 نقطة، بفوزه على الجزيرة أمس، ضمن مباريات الجولة الـ19 من البطولة، مع تبقي 3 جولات على ختام البطولة. وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة عن فوز الجيل على الباطن (51 - 26)، وتعادل حراء مع الهدى (30 - 30)، وفوز العدالة على عرعر (39 - 35)، وخسارة الشباب من الابتسام (30 - 31)، وتعادل القادسية مع الخويلدية (20 - 20).



كانت هذه تفاصيل خبر القارة أول المتأهلين لممتاز اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.