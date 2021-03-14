قبضة الوحدة تتهيأ لكسب فاصلة النور

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ومن المقرر أن تلعب المباراة الفاصلة لتحديد البطل بين النور والوحدة السبت الموافق 20 مارس 2021، عند الـ4:00 عصرا على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وستسبقها بالصالة نفسها عند الـ2:00 ظهرا المباراة الفاصلة لتحديد الهابط الثاني بين الترجي وهجر.
وتفوق الوحدة على الخليج بنتيجة 29 - 27 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأول، على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن الجولة 22 والأخيرة من المسابقة، فيما تمكن النور من تجاوز الروضة بنتيجة 32 - 21 على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليحتكما إلى مباراة فاصلة.
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