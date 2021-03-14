شكرا لقرائتكم خبر قبضة الوحدة تتهيأ لكسب فاصلة النور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل فريق اليد بنادي الوحدة استعداداته لمواجهة النور في المواجهة الفاصلة لتحديد الفائز بلقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري، بعد تعادلهما بالنقاط (38) نقطة لكل فريق.

ومن المقرر أن تلعب المباراة الفاصلة لتحديد البطل بين النور والوحدة السبت الموافق 20 مارس 2021، عند الـ4:00 عصرا على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وستسبقها بالصالة نفسها عند الـ2:00 ظهرا المباراة الفاصلة لتحديد الهابط الثاني بين الترجي وهجر.

وتفوق الوحدة على الخليج بنتيجة 29 - 27 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأول، على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن الجولة 22 والأخيرة من المسابقة، فيما تمكن النور من تجاوز الروضة بنتيجة 32 - 21 على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليحتكما إلى مباراة فاصلة.