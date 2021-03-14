ذهب المبارزة للطويل والبحراني والهديب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة عامر المبيض، الفائزين في منافسات بطولة المملكة للمبارزة تحت (20 عاما)، (الجولة الذهبية) للأسلحة الثلاثة (سايبر، فويل، الابيه) التي اختتمت أمس بصالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة. وانتزع حسين الطويل الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وحل نواف الخالدي ثانيا، وأحمد الفيحاني ثالثا، وعبدالله البنعلي في المركز الثالث مكرر. وحقق علي البحراني ذهبية سلاح السايبر، وحل عبدالله المنسف ثانيا، وجاسر البكر ثالثا، وعبدالرحمن الزهراني في المركز الثالث مكرر. وفاز إبراهيم الهديب بذهبية سلاح الفويل، وحل محسن الشطي ثانيا، ومحمد الدخيل ثالثا، فيما جاء مشعل الرشيد في المركز الثالث مكرر.

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