هاسي يقرر ترك الرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق الرائد، البلجيكي بيسنيك هاسي لصحيفة Sport Wereid البلجيكية أن الموسم الحالي سيكون آخر مواسمه مع فريقه بعد أن عمل معه أكثر من 3 مواسم.

وقال هاسي للصحيفة «أتطلع للعودة إلى بلادي بعد نهاية الموسم وأملي أن نحصل على مركز متقدم في الدوري، حيث يريد رئيس النادي بقائي موسما آخر، ولكني أرغب في العودة لبلادي والالتقاء بأسرتي التي لم أرها منذ سبتمبر الماضي».

وكشف بيسنيك هاسي أن فريقه تأثر في بداية الموسم الحالي بتعرض لاعبيه عوض خميس وعبدالفتاح آدم للإصابة بالرباط الصليبي التي حدثت في غضون 10، مبينا أنها أثرت على مستوى الفريق وانخفض أداؤه بصورة طفيفة وتراجع مركزه.

وأضاف «الرائد كان بصدد استقطاب لاعب فريق ستاندارد ليج البلجيكي، مهدي كارسيلا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وقد تم توصل الجميع لاتفاق إلا أن اللاعب فضل أن يكون عقده موسما ونصف الموسم، وهو ما جعل النادي يذهب إلى استعارة الألماني ماركو مارين الذي سبق وأن دربته عندما كنت أعمل في أندرلخت البلجيكي، وهو الآن يشكل إضافة للفريق وكان من حسن حظنا التعاقد معه».

وبين بيسنيك هاسي للصحيفة البلجيكية أنه منذ قدومه للسعودية موسم 2019 تلقى عروضا تدريبية من أندية سيركل بروج وشارلورا وجينك.

وأفصحت Sport Wereid البلجيكية أن عودة هاسي لن تكون بصورة منفردة، بل سيلحق به بقية طاقمه المساعد والمكون من بيرند ثيجس وماكس دي يونج ويوخن دي كوين وستيفن فانهارين.