شكرا لقرائتكم خبر شاب بريطاني يتولى تدريب التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوكل مجلس إدارة نادي التعاون مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة إلى مدرب بريطاني.

وأعلن النادي أمس، التعاقد مع المدرب الشاب نيستور إل مايسترو (38 عاما)، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي سبق وأن أبان النادي إنهاء التعاقد معه قبل أن يعلن الزمالك المصري التعاقد معه.

وأكد التعاون عبر حسابه الرسمي في تويتر أن إل مايسترو سيقود الفريق حتى نهاية الموسم.

يذكر أن التعاون يحتل المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 23 مباراة.