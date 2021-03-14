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شاب بريطاني يتولى تدريب التعاون

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- بواسطة أيمن الوشواش - أوكل مجلس إدارة نادي التعاون مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة إلى مدرب بريطاني.

وأعلن النادي أمس، التعاقد مع المدرب الشاب نيستور إل مايسترو (38 عاما)، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي سبق وأن أبان النادي إنهاء التعاقد معه قبل أن يعلن الزمالك المصري التعاقد معه.

وأكد التعاون عبر حسابه الرسمي في تويتر أن إل مايسترو سيقود الفريق حتى نهاية الموسم.

يذكر أن التعاون يحتل المركز الرابع في دوري الأمير للمحترفين برصيد 35 نقطة من 23 مباراة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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