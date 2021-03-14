شكرا لقرائتكم خبر شاب بريطاني يتولى تدريب التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن النادي أمس، التعاقد مع المدرب الشاب نيستور إل مايسترو (38 عاما)، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي سبق وأن أبان النادي إنهاء التعاقد معه قبل أن يعلن الزمالك المصري التعاقد معه.
وأكد التعاون عبر حسابه الرسمي في تويتر أن إل مايسترو سيقود الفريق حتى نهاية الموسم.
يذكر أن التعاون يحتل المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 23 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب بريطاني يتولى تدريب التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.