شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يكسر عقدة النصر بعد 9 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد بني ياس أنه أقرب المنافسين للجزيرة على لقب دوري الخليج العربي بعدما رفض انكسار الأمتار الأخيرة أمام ضيفه النصر وقلب تأخره 1-2 إلى فوز قاتل 3-2 في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي استضافه ملعب الشامخة.

ويدين بني ياس الذي زاد غلته إلى 42 نقطة وبفارق نقطتين عن الجزيرة في فوزه الثمين إلى قائده فواز عوانة الذي سجل أول أهدافه في الموسم ليفوز فريقه بعض مضي دقيقتين من الزمن الرسمي للمباراة.

وكسر هدف فواز القاتل عقدة عمرها تزيد على 9 سنوات فشل خلالها بني ياس في الفوز بملعبه على ضيفه النصر، منذ انتصاره في المباراة التي أقيمت في التاسع من شهر نوفمبر 2012 والتي انتهت بفوز «السماوي» 3-1، كما أن فريق أبناء المدرب الروماني إيسيلا كسروا عقدة، وهي أنه إذا تأخر بني ياس في النتيجة فلا يفوز في المباريات. ورفض بني ياس الخسارة مرتين في المباراة حيث إن الضيوف أنهوا الشوط الأول متقدمين بهدف الجزائري مهدي عبيد ولكن الهداف جواو بيدرو رد بهدف صاروخي قبل أن يتقدم النصر بهدف ثان عن طريق البرتغالي توزي، ولكن الجناح الطائر سلطان الشامسي كان في الموعد وسجل هدف التعديل قبل 3 دقائق من انتهاء الزمن الرسمي ليمنح فريقه فرصة الفوز والذي تحقق برأس عوانة.

انتصار مهم

وأكد صاحب هدف الفوز أن انتصار فريقه كان مهماً كونه جاء على فريق كبير ويتطلع للفوز باللقب وكانت الخسارة منه ستجعل بني ياس يفقد حتى المركز الثالث.

من ناحيته قال الروماني إيسيلا:«نحن لا نستسلم أبداً هذه هي روح بني ياس ونتمنى أن نستمر على ذلك، لا أشعر بالقلق من المباراة القادمة أمام العين».

وتابع: اللاعبون كانوا متوترين بعض الشيء، وبعض لاعبينا من الشبان ليس لديهم الخبرة في الصعود إلى منصات التتويج والصعود للعب في دوري أبطال آسيا، فريقنا يتطور وعلينا أن نحافظ على التوازن للاستمرار بالطريقة نفسها.

صدمة

وفي الناحية الأخرى كانت الخسارة صادمة للنصر الذي ابتعد عن اللحاق بالصدارة بفارق 8 نقاط وقد يفقد مركزه في المربع الذهبي، كما أن «العميد» خسر نقاط المباراة التي تقدم فيها مرتين حين استقبل هدفين بنفس «سيناريو» الضربات الركنية وقد يكون المشهد متكرراً من مبارياته السابقة.

وأكد سيبستيان تيجالي مهاجم الفريق الأزرق أنه لايعلم ماذا حدث مع فريقه في خواتيم عمر المباراة، وقال: «لقد لعبوا ضربتين ركنيتين وسجلوا منها هدفين».

وأكد المهاجم الذي كان ينتظر تسجيل الهدف العاشر أمام بني ياس أن النصر يتطور ويظهر عليه ذلك في مبارياته الأخيرة، لذا عليهم أن يتعلموا من الخسارة. وأصر تيجالي على أن فريقه مازال باستطاعته الفوز بالدوري، وقال:«لِمَ لايكون ذلك طالما وجدت الفرصة حسابياً وحينما يتوج الجزيرة باللقب حينها سأقول لم نقدر،كما أن بني ياس قوياً جداً في هذا الموسم وملعبه كان صلباً بعض الشيء.

من ناحيته اعتبر الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن سبب الخسارة هو ضياع التركيز وارتكاب هفوات الخواتيم، وقال:« لقد قدمنا مباراة قوية وتقدمنا مرتين ولكن قلة التركيز خلال لحظات جعل الفريق لا يخرج حتى ولو بنقطة».