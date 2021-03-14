شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يواصل حصاده التاريخي بالنقطة 29 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء : نزار جعفر:

استعاد اتحاد كلباء تفوقه بالفوزعلى ضيفه الظفرة 2-1،ليكرر النمور«سيناريو مباراة الدور الأول التي كسبها بالنتيجة نفسها، ليكسب منافسه»رايح جاي«.

و بهذا الفوز الذي يعد الثامن لكلباء في المسابقة يواصل»النمور«مشوار التألق في موسمه الاستثنائي رافعاً الغلة إلى 29 نقطة كافضل حصاد في تاريخ مشاركات الفريق بدوري المحترفين، وفي المقابل واصل الظفرة تذبذب النتائج التي تعكس وضعية الفريق غير المستقرة هذا الموسم وبقي عند نقاطه ال 20.

طغى طابع الحذر على المباراة أكثر من الجانب الفني، وكانت الأفضلية والسيطرة للفريق الأصفر في أغلب مجريات اللعب، لكنه افتقد الفاعلية الهجومية واستغلال الفرص أمام المرمى لاسيما في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم أبناء الظفرة بهدف ديوب، لكنه لم يكن كافياً أمام انتفاضة»النمور«في الحصة الثانية وحالة التوهان والانكماش التي كان عليها لاعبو الظفرة،ليقلب أصحاب الأرض الطاولة بهدفين عبر البرازيلي رومولو وبيدرو كوندي بالخطأ في مرماه برهنا التطور الكبير الذي يشهده الفريق الكلباوي هذا الموسم وإصراره على كسب النقاط والتوغل في المنطقة الدافئة.

استحقاق الانتصار

أكد الأورغوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء أن فريقه استحق الفوز وحصد ثمار جهد لاعبيه الذين قاتلوا بقوة في الحصة الثانية من عمر المباراة واستغلوا الفرص بشكل جيد، لافتاً إلى أن البداية لم تكن بالصورة المطلوبة في ظل التكتل الدفاعي الذي لعب به الظفرة ما صعب من مهمة لاعبيه في إيجاد الفرص السانحة للتسجيل قبل أن تتعقد الأمور أكثر باستقبال فريقه هدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من خطأ مشترك بين الحارس جمال واللاعب مالابا.

وتابع: «حاولنا في الشوط الثاني زيادة العددية الهجومية وتنويع الهجمات من العمق والأطراف وبالفعل نجحنا في تعديل النتيجة وتحقيق الفوز وأنا سعيد بالوصول إلى النقطة ال29 لأول مرة في تاريخ مشاركات الفريق بدوري المحترفين،وذلك يجب أن يمنح لاعبينا دافعاً أقوى لحصد المزيد من النقاط».

ضريبة

في الجانب الآخر عزا السوري محمد قويض مدرب الظفرة الخسارة الجديدة التي مني بها فريقه أمام كلباء وقبلها أمام خورفكان في الجولة الماضية إلى الظروف الصعبة التي يعانيها الفريق جراء غياب أكثر من 6 لاعبين من العناصر الأساسية، بسبب إصابات بعض اللاعبين وانضمام بعضهم الآخر إلى الخدمة الوطنية.

وأضاف: «كنا نعلم صعوبة المباراة وصعوبة مواجهة فريق مثل كلباء على ملعبه، ومع ذلك كنا نأمل في تحقيق نتيجة أفضل بعد أن ادينا شوط أول مميز من الناحية الدفاعية والتكتيكية عبر إغلاق جميع المساحات والحد من خطورة مهاجمي المنافس مع الاعتماد على الهجمات العكسية واستغلال الأخطاء ونجحنا في التسجيل، قبل أن تنقلب الأمور في الشوط الثاني لصالح كلباء بهدفين».