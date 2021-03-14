شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبري: حلمى طولان "زعقلنا" بسبب التعادل مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامى صبري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، إن مدربه حلمى طولان كان حزينا بسبب التعادل مع المصري البورسعيدى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

وأضاف صبري في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس"، إن حلمى طولان قام بتعنيف اللاعبين في غرفة خلع الملابس، وظهرت عليه علامات الغضب والانفعال بسبب التعادل أمام المصري، خصوصا أن الفريق البترولى لو حصل على الثلاث نقاط اليوم كان سيحتل المركز الثالث بترتيب جدول الدوري.

وأشار مدافع إنبي إلى أن حراس المرمى بدأوا يركزون معه عندما يقوم بتسديدات ضربات الجزاء بسبب طريقته المعروفة بالتسديد وهى "بانينكا" موضحا أنه فطن إلى ذلك ويعمل على تغير زاوية التسديد في كل مرة.

تعادل إنبي مع المصرى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصري. افتتح التسجيل لإنبي رامى صبري فى الدقيقة 90 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل إيزي إيميكا للمصري فى الدقيقة 92 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى.

بهذه النتيجة ارتقى إنبي للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن مصر للمقاصة الذى يملك نفس الرصيد من النقاط، بعدما خاض 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 16، وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 23 نقطة بعدما خاض 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 11 ومازال لديه لقاء مؤجل.