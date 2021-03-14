شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك و سموحة فى الجولة الـ31 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية، فى إطار الجولة الـ31 ببطولة دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من: الشمس على الزهور 30 /18 و6 أكتوبر على هليوليدو 31 /21 والجزيرة على أصحاب الجياد 31 /22 والطيران على تشامبيون الرحاب 39/ 30 المعادى على مدينة نصر 30 /20 والزمالك على حلوان 42 /21 وسموحة على هليوبوليس 36/ 24.

بينما تقام الجولة الـ32 يوم السبت القادم بمواجهات بين كل من: سموحة مع الشمس وسبورتنج مع الزمالك والمعادي مع الاهلي والجزيرة مع منوف و6 أكتوبر مع هليوبوليس والزهور مع حلوان وهليوليدو مع مدينة نصر وتشامبيون الرحاب مع أصحاب الجياد.

من ناحية أخرى، أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين بتعديل توقيت وصالات الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021، والمحدد لها يوم 19 مارس الجارى، فى ظل عدم إقامة اللقاءات فى صالة حسن مصطفى واستاد القاهرة كما كان معلنًا من قبل.

ويقام لقاء الزمالك والزهور بهذه الجولة من دورى المحترفين فى الرابعة عصرا على صالة الأول وطلائع الجيش مع هليوبوليس فى نفس الموعد على صالة جهاز الرياضة العسكرى والأهلي مع الطيران فى السادسة مساء على صالة القلعة الحمراء وسبورتنج مع الأوليمبي فى نفس التوقيت على صالة الأول.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما يأتى الأهلي فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبي برصيد 15.5 نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تأجيل الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا.