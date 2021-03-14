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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم السبت 13 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها قرار إدارة نادي الزمالك بتعيين وليد إبراهيم مدربا لحراس مرمى الزمالك في الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون.

كشف خورخى فوساتى، المدير الفنى السابق لمنتخب أوروجواى، أنه كان له الشرف أن يكون على اتصال مع مسئولى الأهلى لتدريب الفريق الأحمر، وهذا حدث أكثر من مرة من قبل، ولكن لم تكتمل المفاوضات.

رسميا.. وليد إبراهيم مدربا لحراس مرمى الزمالك

قررت إدارة نادي الزمالك تعيين وليد إبراهيم مدربا لحراس مرمى الزمالك في الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون. وجاء تعيين وليد إبراهيم خلفا لعمرو عبد السلام، الذي تم توجيه الشكر له اليوم، على أن يبدأ وليد ابراهيم عمله بداية من تدريب الغد. مدرب بيراميدز: الدوري المصري قوي.. ومستمر مع الفريق قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه سعيد بالفوز والتأهل للدور الثاني من بطولة كأس مصر، بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، موضحا أن الفريق تراجع بعض الشيء في الوقت الذي سجل فيه الضيف هدفه الوحيد، ولكن عاد بيراميدز بقوة، وسجل رباعية وحقق فوزا عريضا.

على معلول يسافر تونس للعلاج مع طبيب منتخب بلاده

يسافر على معلول، ظهير أيسر الأهلى، إلى تونس لاستكمال فترة التأهيل فى بلاده تحت إشراف طبيب منتخب نسور قرطاج، على هامش معسكر منتخب بلاده خلال شهر مارس الجاري.

إنبي يتعادل مع المصري 1 - 1 فى الدوري

تعادل إنبي مع المصرى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصري. افتتح التسجيل لإنبي رامى صبري فى الدقيقة 90 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل إيزي إيميكا للمصري فى الدقيقة 92 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى.

تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، بخالص التعازى لـجوهر نبيل، عضو مجلس إدارة الأهلي، فى وفاة والده، الذى وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، و«إنا لله وإنا إليه راجعون.

بيراميدز يتأهل لدور الـ16 بكأس مصر بعد الفوز على العبور 4 / 1 تأهل فريق بيراميدز لدور الـ16 بكأس مصر بعد الفوز على فريق العبور بنتيجة 4 / 1 فى مباريات دور الـ32 لكأس مصر فى اللقاء الذى أقيم اليوم على ملعب الدفاع الجوي. جاءت أهداف بيراميدز فى الدقائق 5 و 72 و 79 و 90+3 عن طريق كل من إسلام عيسي ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وجون أنطوى، بينما أحرز هدف العبور كريم أحمد فى الدقيقة 49.

وجه الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى رسالة لمتابعيه قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولى، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

جدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب بخماسية نظيفة خلال مباراة سموحة، أمس الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.