الأهلي يقدر.. 3 مواقف صعبة تمنح الأحمر بطاقة التأهل على حساب فيتا كلوب

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القاهرة - سامية سيد - سافرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأحمر، إلى الكونغو؛ لخوض مباراة فيتا كلوب، عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة للمجموعة ‏الأولى بدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.‏‏

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي: ‏محمد الشناوى وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفى ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدى قفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايى ومحمد هانى ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا، فيما تم استبعاد على معلول للإصابة.

ويحتاج الأهلى إلى تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل للحفاظ على آماله فى بلوغ الدور المقبل، بعدما احتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلف فيتا كلوب صحاب نفس الرصيد، بينما يحتل سيمبا التنزانى الصدارة برصيد 7 نقاط والذى تنتظره مباراة سهلة نسبية عندما يستضيف المريخ السودانى صاحب المركز الأخير بنقة واحدة.

ويتسلح الأهلى بـ3 مواقف صعبة تخطاها فى الماضى للعودة بنقاط مباراة فيتا كلوب من الكونغو نستعرضها فى التقرير التالى:

الهلال السودانى

في مباراة أشبه بحرب، نظرا للظروف التي شهدتها من الجماهير المتواجد في الملعب، عاد الأهلى ببطاقة الصعود لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السودانى خلال المباراة التى أقيمت باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

تقدم قفشة للأهلى فى الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبذلك صعد الأهلى لدور الثمانية كمركز ثانى رفقة النجم الساحلى الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوى، وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما أصبح رصيد الأهلى 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط، ثم نجح الأهلي بالتتويج باللقب على حساب الزمالك بهدفين لهدف.

الترجى التونسى

تأهل الأهلي إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2018، بعد فوزه على الترجي التونسي في عقر داره ووسط جماهيره بهدف وحيد جاء عن طريق المهاجم المغربي وليد أزارو.

وتصدر الأهلي المجموعة بعد 5 جولات برصيد 10 نقاط بفارق المواجهات المباشرة مع الترجي الذي يحمل الرصيد نفسه من النقاط، ومن ثم ضمن التأهل في مباراة كانت صعبة ولكن خبرة المارد الأحمر حسمتها.

الوداد المغربى

صحح الأهلي أوضاعه بعدما حقق فوزا ثمينا على الوداد البيضاوي المغربي بهدف نظيف، ليحيى آماله بالتأهل لنصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا 2016.

وتقدم الأهلي على الوداد عند الدقيقة 47، عبر المدافع، رامي ربيعة، بعد أن انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين، لينجح بعد ذلك أبناء القلعة الحمراء بالمحافظة على شباكهم نظيفة ويحرزوا نقاط المباراة الثلاث، ويحققوا أول فوز تاريخي للأهلي على فريق مغربي في المغرب.

وبهذه النتيجة خطف الأهلي المركز الثالث من فريق أسيك ميموزا العاجي، ويصبح على بُعد ثلاث نقاط من المتصدر الوداد، الذي تجمد رصيده عند النقاط السبع، ثم نجح في التأهل بعد ذلك.