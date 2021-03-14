شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 13 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم السبت، الموافق 13 / 3 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: رسميا.. وليد إبراهيم مدربا لحراس مرمى الزمالك، والترجي يصل القاهرة غدا بطائرة خاصة لمواجهة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا.

رسميا.. وليد إبراهيم مدربا لحراس مرمى الزمالك

قررت إدارة نادي الزمالك تعيين وليد إبراهيم مدربا لحراس مرمى الزمالك في الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون.

الترجى يصل القاهرة غدا بطائرة خاصة لمواجهة الزمالك فى دورى الأبطال

تلقى نادى الزمالك إخطاراً رسمياً من مسئولي الترجي التونسي، لتحديد موعد وصول البعثة التونسية إلى القاهرة، استعداداً لخوض مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

"سبورة" كارتيرون تعيد أيمن حفني للحسابات الفنية داخل الزمالك

كشفت السبورة الخاصة بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، والمتواجدة في الغرفة المخصصة لإلقاء المدرب المحاضرات الفنية على اللاعبين، قبل وبعد التدريبات داخل مقر النادي، تواجد أيمن حفني صانع ألعاب الأبيض في الحسابات الفنية للمدرب الفرنسي خلال المرحلة القادمة.

مدرب حراس الزمالك يعلن الرحيل رسميا

أعلن عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء، وتقديم اعتذار رسمي عن الاستمرار فى مهمته خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب قيادة مران الحراس اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

كارتيرون يطالب معاونيه بالزمالك بملف كامل عن الترجي ويجهز مفاجأة لبطل تونس

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، من جهازه المعاون تجهيز تقرير كامل يتضمن كافة المعلومات اللازمة عن فريق الترجى التونسي، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يبدأ توزيع 500 دعوة مجانية على الأعضاء لحضور مباراة الترجي

يبدأ اليوم السبت، مسئولو نادى الزمالك، توزيع الدعوات المجانية على أعضاء الجمعية العمومية، لمن يرغب فى حضور مواجهة الزمالك والترجي التونسي مساء الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة في الجولة الرابعة من دوري المجموعات للبطولة الأفريقية.

طارق حشيش يكشف كواليس التعاقد مع كارتيرون ورحيل باتشيكو والتجديد لساسي

كشف طارق حشيش، المستشار المالى لنادى الزمالك، كواليس وأسرار التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون، لتولى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو، كما تحدث المستشار المالى عن خطة تجديد تعاقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق.