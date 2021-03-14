شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد حمزة حكما لمباراة المقاولون والمحلة غدا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة المقرر لها الثالثة عصر غد في الجولة الـ16 للدوري الممتاز إلى الحكم سعيد حمزة.

ويعاون سعيد حمزة في إدارة مباراة المقاولون والمحلة كل من: أحمد شاهين ومحمد عبد القادر مساعدين، ومحمد مجدي حكم رابع، وصبحي العمراوي حكم فيديو، وحسني سلطان حكم مساعد فيديو.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، سلبية مسحة كورونا التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل مباراة غزل المحلة المرتقبة، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر غدا الأحد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 15 مباراة، حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 8 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخرى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 15 مباراة، حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 8 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخرى.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، خضعنا للمسحة على نفقتنا الخاصة، والأندية تسلمت قرار الجبلاية رغم ضعف الإمكانيات، ولا أحد يستمع لنا، ليس أمامنا خيار آخر سوى إجراء المسحة على نفقتنا ومسحة المباراة الواحدة تكلفنا أكثر من 70 ألف جنيه، وغرامة عدم الخضوع للمسحة تفوق أضعاف هذا الرقم.

وكان الجهاز الفني للمقاولون قد راجع المباريات الماضية للمحلة سواء بالدوري أو كأس مصر، وعقد الجهاز الفني أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق لشرح التعليمات الفنية قبل اللقاء المرتقب.

ورفض المقاولون العرب خوض أي مباريات ودية خلال الفترة الماضية خوفاً من الإجهاد، واكتفى الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة 48 ساعة فقط عقب مباراة المقاصة الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته اليومية