شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يتضرع بالدعاء في المسجد الحرام لشفاء مؤمن زكريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، لطارق يحيى نجم الزمالك السابق، والذي يؤدي مناسك العمرة في الكعبة المشرفة، حيث تضرع طارق يحيى بالدعاء خلال تواجده بالمسجد الحرام، قائلاً: "اللهم اشفِ عبدك مؤمن زكريا".

وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.

وأكدت الدكتورة ناجية علي، مدير وحدة أمراض الأعصاب بطب عين شمس، أن علاج الضمور الشوكية تطور في السنوات الأخيرة، وأصبحت هناك 3 أدوية لعلاج هذه النوعية من الضمور، ومنهم دواء يحمل "جين" يشبه الـ"جين" السليم، ويحدث طفرة وراثية، وعلاجين آخرين يعدلان "الجين".

وأضافت فى تصريحات تليفزيونية: "تمت الموافقة على تلك الأدوية بسعر 2 مليون و125 ألف دولار، وهو إنتاج إحدى الشركات العالمية".

وتابعت: "مرض مؤمن زكريا، هو إصابة في الحبل الشوكي والمخ، وأسباب إصابته تختلف عن أسباب الضمور الشوكي الذي نتحدث عنه الآن؛ لأنه طفرة في الجينات الخاصة بالإنسان بعكس ما حدث في حالة اللاعب مؤمن زكريا".