شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة ثلاثي سيراميكا قبل مواجهة وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي بسيراميكا، تفاصيل إصابة ثلاثى الفريق عاشور الأدهم وأحمد غنيم ومحمود نبيل، موضحا أن الأدهم تعرض لكدمة في الكاحل، بينما تأكد إصابة غنيم بإلتواء في الكاحل، أما نبيل فقد شعر بآلام في العضلة الضامة وسوف يخضع لآشعة غدًا الأحد.

وفى سياق متصل أكد محمد الشافعي، استشاري التأهيل الرياضي بنادي سيراميكا تعافي محمد مسعد، من إصابته بمزق في العضلة الخلفية، موضحا أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي بنجاح، وبات جاهزا من الناحية الطبية قبل لقاء وادي دجلة القادم في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك محمد مسعد في مران سيراميكا كاملا مساء اليوم، وظهر بمستوى فني طيب، وأصبح جاهزا بشكل كامل للمشاركات في التدريبات والمباريات الرسمية وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان ويستعد سيراميكا لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة للدوري.

كان سيراميكا خسر أمام الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري وافتتح التسجيل للزمالك أشرف بن شرقى فى الدقيقة 5 قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثانى فى الدقيقة 19 من تسديدة قوية سكنت شباك عامر عامر حارس سيراميكا.

وواصل الزمالك تربعه على صدارة ترتيب الدورى المصري برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة، بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.