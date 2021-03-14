شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 13 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم السبت، الموافق 13 / 3 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: على معلول يسافر تونس للعلاج مع طبيب منتخب بلاده، وبعثة الأهلي تطير إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بدورى أبطال أفريقيا.

على معلول يسافر تونس للعلاج مع طبيب منتخب بلاده

يسافر على معلول، ظهير أيسر الأهلى، إلى تونس لاستكمال فترة التأهيل فى بلاده تحت إشراف طبيب منتخب نسور قرطاج، على هامش معسكر منتخب بلاده خلال شهر مارس الجاري.

بعثة الأهلى تطير إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بدورى أبطال أفريقيا

غادرت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة النادي الأهلي في طريقها إلى الكونغو علي متن طائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث أسند مجلس الإدارة رئاسة البعثة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي.

موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة فيتا كلوب بالكونغو واستبعاد معلول

أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم 16 مارس الجارى بالكونغو، في الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.‏

السفارة المصرية بالكونغو تنهى ترتيبات إقامة بعثة الأهلي فى كينشاسا

أنهت السفارة المصرية فى الكونغو ترتيبات إقامة واستقبال بعثة الأهلى منذ وصولها إلى المطار وحتى فندق الإقامة استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، بحيث يكون أحد مسئولى السفارة المصرية فى استقبال البعثة الحمراء فى الكونغو، وكذلك ملعب التدريب ووسائل النقل المسئولة عن تحركات البعثة إلى ملعب التدريبات وملعب المباراة.

أيمن أشرف يشارك فى تدريب الأهلى الجماعى وطاهر يواصل التأهيل بالجيم

شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها يوم 16 مارس الجاري.

كل ما تريد معرفته عن تجدد إصابة على معلول في الأهلي

أثار خبر استبعاد على معلول لاعب الأهلي من قائمة الفريق لرحلة الكونغو وخوض مباراة فيتا كلوب في بطولة أفريقيا العديد من التساؤلات في القلعة الحمراء لاسيما وأن التصريحات الواردة من داخل النادي كانت تُشير إلى أن معلول كان قريب جداً من السفر مع بعثة الأهلي للكونغو.

موسيمانى يحاضر لاعبى الأهلى قبل السفر للكونغو وتركيز على تدريبات الكرة

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، فى ختام استعدادات الأهلى بالقاهرة قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.